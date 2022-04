Kevade suurimad mürgiohud tulevad nii loodusest kui ka kodust

Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder kõneles, et tegelikult on kõik mürgine, vahe on lihtsalt annuses. “Mis ajast ja situatsioonis see, mida ma söön, määrin peale või hingan sisse, muutub mürgiseks?” viskas Oder õhku olulise küsimuse ja lisas, et igal aastal räägitakse ühel ja samal ajal samadest ohtudest. Mürgistused on hooajalised. Kemikaali- ja ravimimürgistusi on küll aasta läbi, kuid ka need olevat olemuselt aastaajati erinevad.