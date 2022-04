Mart Rauba, räpparinimega McLord, on alates 2005. aastast tegutsenud bändides TMF ja Öökülm. Samuti on ta teinud koostööprojekte mitme kodumaise muusikuga ja andnud oma panuse mitmele Ugala teatri lavastusele muusika valmimisel. Viimastel aastatel on ta avaldanud enda produtseeritud muusikat nime all Masta Robusta.