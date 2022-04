Sel kevadel põhikooli lõpetamine eksamitulemustest ei olene

"Õpilaste õppimisvõimalused on viimastel aastatel olnud ebavõrdsed, sest nakkuskollete tõttu on vaheldunud kontakt- ja distantsõpe ning paljud õpilased on pidanud ka eneseisolatsiooni tõttu nädalaid distantsilt õppima," selgitas minister Kersna. "Õpilaste ja õpetajate seas tehtud uuringute põhjal saame öelda, et distantsõpe ei ole kontaktõppega samaväärne. Näiteks Tallinna Ülikooli distantsõppe uuringus hindas kolmandik õpilastest distantsõpet vähem tõhusaks kui tavaõpet. Pooled õpetajatest leidis, et distantsõpe oli vähem efektiivne kui tavapärane õppekorraldus."