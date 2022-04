Järgmine kooliaasta Haljala uues koolimajas ei alga

Haljala vallavanem Anti Puusepp ütles, et veebruari lõpus ametisse valituks osutudes oli koolihoone ehituse valdkonnas tema jaoks palju teadmatust, kuid nüüdseks ollakse koos ehitajaga arusaamisel, et koolihoone valmimine viibib suurel määral. "Lepingu kohaselt pidi koolihoone valmima ühe aastaga, kuid mitmed kriisid on ehitusmaterjalide turgu mõjutanud ja seda meie jaoks mitte positiivses suunas," sõnas Anti Puusepp.

Koolihoone ehitust on mõjutanud nii koroonaviiruse levik kui ka sõda Ukrainas. Koroonapandeemiast tingituna on olnud suuremaid haigestumislaineid ehitajate seas ja kerkinud on ehitusmaterjali hinnad. Veelgi rohkem on olukorda ehitusmaterjali turul halvendanud sõda Ukrainas, mistõttu tuleb nüüd näiteks kokku puutuda metalli tarneraskustega.

"Ehitaja poolt oli esialgne nägemus, et koolihoone võiks valmida augusti keskpaigaks, kuid täna on päris kindel see, et 1. septembril Haljalas õppeaasta uues koolimajas ei alga," lausus vallavanem ja lisas, et valmimistähtaeg kipub jääma 2023. aasta jaanuari. Anti Puusepa sõnul teeb selline valmimistähtaeg muret, kuid keerulist turuolukorda tuleb paratamatult mõista.

Koolihoone ehitusel pole mureks mitte ainult selle valmimisaeg, vaid ka ehitusmaterjalide hinnatõusu mõju lepingu maksumusele. Sellel põhjusel tuleb ehitajaga kokkuleppele jõuda, kuidas kogumaksumust ületavat kulu hüvitada. Vallale tähendab see igal juhul täiendava raha leidmist, kuid Anti Puusepa sõnul ei ole kindlasti mõistlik hakata kvaliteedis järeleandmisi tegema, et koolihoone maksumust väiksemana hoida. "Kui oleme juba sellise suure investeeringu käsile võtnud, siis tuleb uus hoone ka korralikult valmis ehitada," ütles ta. Vallavanema sõnul on samal seisukohal ka Haljala koolihoone ehitusega seotud küsimuste lahendamiseks moodustatud ajutine komisjon.

Haljala vallavolikogu liikme ja koolihoone ehituse ajutise komisjoni liikme Veiko Veierti sõnul valmistab olukord kindlasti pettumust. "Minu jaoks pole päris selge, kuidas oleme sellisesse olukorda jõudnud, kuid oluline on keskenduda lahendustele," ütles ta. Veiert lisas, et ka ajutise komisjoni seisukoht on ühtne – keskenduda tuleb lahenduste leidmisele ja koolihoone ehitamise kvaliteet ei ole järeleandmiste tegemise koht.

Vallavanem Anti Puusepp kohtus käesoleval nädalal koolihoone ehitusel tekkinud murede tõttu Haljala kooli õpetajatega, et kujunenud olukorda selgitada. Uue koolimaja valmimise edasilükkumine tähendab, et ka järgmise õppeaasta esimesel poolel tuleb õppetööd teha asenduspindadel. "Tunnustan Haljala kooliperet, kes on muutlikes oludes hästi kohanenud. Mul on kahju, et uus õppeaasta veel asenduspindadel algab, kuid loodan, et kerkiv koolimaja on heaks motivaatoriks ja koolipere saab ajutistel pindadel veidi pikemalt hakkama," rääkis Puusepp ja selgitas, et lähiajal tuleb kindlasti asenduspindadega seotud korralduslikke küsimusi lahendama asuda.