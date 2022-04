Kriisi ohjamise ekspert: eraldi varjendeid pole mõtet ehitada

Maido Nõlvak tunnistas, et on vallavolikogu esimehe Peep Vassiljeviga varjenditest rääkinud. Siin aga midagi leiutada pole, sest peamisteks varjumiskohtadeks jäävad ikkagi hoonete keldrid. Sõda Ukrainas näitab Nõlvaku sõnul seda, et pommitabamuse saanud elumajad, olenemata nende kõrgusest, täielikult kokku ei varise. Seega on majade keldrid varjumiseks igati sobivad. "Ega muid lahendusi ei ole," lausus ta. Samas tõi Nõlvak näite põhjanaabrite juurest Soomest, kus on seadusesse kirjutatud, et rajatava hoone kelder peab vastama varjendi nõuetele. Vallavanema sõnul ta seda, et Eesti riik hakkab eraldi pommivarjendeid ehitama, ei usu.