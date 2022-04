Virumaa Suvesaund saab tänavu lõpunoodi Buena Vista sohvaklubis

”Kui võrrelda aastataguse ajaga, siis on tänaseks võistluslugusid laekunud natuke rohkem,” ütles Suvesaundi korraldaja Mart Rauba. “Enamik lugudest saadeti ikka viimasel nädalal enne tähtaja kukkumist. Sinna pole midagi parata, see on samamoodi ka Eesti Laulul.”

Kui on saabunud piisavalt lugusid, avatakse lugudest YouTube’i esitlusloend. Olulisimad kuulajad on siis kaheksa žüriiliiget, kelle hääled liidetakse konkursi lõpus rahvahääletuse tulemustele, et selgitada peavõitja. Nagu mullugi, annab Virumaa Teataja Suvesaundi võitnud loo autoritele 500 eurot puhtalt kätte.

”Žüriiliikmete valik ei ole juhuslik,” rääkis Rauba. “Võistlusel ei ole mingeid žanrilisi nõudeid ega eelistusi ja ka hindajad on kutsutud selle järgi, et katta kõikvõimalikud maitse­eelistused. Raskemad kidrarifid peaks liigutama Ahto-Lembit Lehtmetsa või Leekpea kõrvu. Džässi ja popi valdkonnas esindavad eri põlvkondi lauljatarid Kadri Voorand ja Elisabeth Tiffany, kaugeks ei jää need stiilid kindlasti ka Teno Kongile ja Morten-Endrik Milderile. Tantsulisemat elektroonikat jagavad hästi Kalvik, Elisabeth Tiffany ja Liisi Rohtung. Viimase poolehoiu võitmiseks tuleks kasuks ka autori oskus sõnade ja sõnumiga mängida.”

Rauba lisas, et muusika liigitamine on jube tänamatu tegevus ja parimad artistid, samuti ka parimad muusikakriitikud, flirdivad meelsasti eri stiilidega. Žürii puhul peetakse jätkuvalt silmas ka seda, et seal oleks mehi ja naisi võrdselt.

"Muusika žanriline liigitamine on jube tänamatu tegevus ja parimad artistid, samuti ka parimad muusikakriitikud, flirdivad meelsasti eri stiilidega." Mart Rauba, ajakirjanik ja Virumaa Suvesaundi korraldaja

”Kuna on ikkagi teine aasta, oleme mõelnud ka väikseid trikke, et konkurss, eriti selle viimane ots ja lõpuüritus, erilisemaks muuta,” tunnistas Rauba. “Mida täpsemalt, seda näete juba üsna varsti. Seni ikka ootame suve ja otsime saundi.”

Lõpugalal antavate tiitlite hulka on lisandunud eriauhind Ukulele reggae-baarilt. Suurim uuendus ongi linnapäevadeks ajastatud lõpuürituste kolimine Buena Vista sohvaklubisse. Ehkki veidi kaugemal kesklinna melust, pakub see Rauba sõnul justnimelt veidi privaatsemat kontserdielamust ja galaõhustikku nii publikule kui ka artistidele. Kui ilm seda lubab, toimub kontserdi osa sisehoovi püstitatud välilaval.