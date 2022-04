Kirde maakaitseringkonna miinipildurid harjutasid eelseisvaks õppuseks Põhjakonn

Laskeharjutusest võttis osa kaks tulerühma. Maastikul andsid tulekäske tulejuhid, kellest igaüks sai võimaluse koostada tulekäsk ja edastada see arvestajatele, kes omakorda andsid andmed edasi tulemeeskonnale.

Õppus algas juba nädal varem sellega, et korrati üle õpitu ja esmase algkoolituse said Kaitseliidu uued liikmed. Kogu käsuahela lõikes harjutati läbi tulejuhtide, arvestajate ja relvameeskondade ülesanded. Samuti tutvustati tulevastele tulejuhtidele ja tulemeeskondadele miinipilduja M252 (81 mm) seadistamist ja sellega laskmist ning tehnilis-taktikalisi andmeid selleks, et õnnestunult osaleda väliõppusel.