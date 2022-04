Vandaalid lõhkusid Kadrina paisjärve ääres päästevarustust

Kadrina paisjärve ohutuspüstiku kallal on käinud vandaalid.

Kadrina paisjärve äärsel vetelpäästjate varustust kandval püstikul on lõhutud pootshaagi vars, korralikult on sõlme keeratud viskeliin ning lahti keeratud isegi redelit kinnitavate poltide mutrid. Vastutustundetu teo toimepanijad on teadmata.