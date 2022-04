Bellus ja JELD-WEN võtavad ukrainlasi tööle samadel tingimustel kui kohalikke

Bellus Furniture OÜ ja JELD-WEN Eesti AS ulatasid abikäe ukrainlastele. Neid hakati tööle võtma samadel tingimustel kui Eesti oma inimesi, seda muidugi eeldusel, et sõjapõgenikel on tehtud ajutise kaitse taotlus, neil on elamis- ja tööluba ning isikukood.