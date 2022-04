Helen Solovjev tantsib projektidega

Eesti teatrite parima haldus- ja administratiivtöötaja auhinna üleandmisel öeldi, et Helen Solovjev on korraldanud teatris kõike, mis jääb tavapärasest etendustegevusest kõrvale, alates hooajaüritustest kuni teatri sarjadeni, ning tema tegevust on kandnud entusiasm, head ideed ja lai silmaring.

Kõrvalpilk

Marika Tint, Rakvere teatri korraldusjuht:

Helen on teatritundlik inimene: ta saab aru, mis ja milleks teatris toimub, ja talle läheb see korda. Ta on kirglikult teatri poolt. See on teatris kõigis ametites tähtis.

Teatritöö ongi selline, et sada asja on kogu aeg käsil ja miski ei saa kunagi valmis. Kui üks saab valmis, ootab järgmine ukse taga. Sellise killustatud, emotsionaalse ja pidevalt muutuva tööga hakkama saamiseks on vaja teatriarmastust.

Helen on kiire õppija. Projektijuhiks olemist saabki õppida ainult töö käigus, eriti teatris. Helen vastutab ju kõige eest, mis toimub väljaspool etendust. Projektid on väga erinevad. Vahel teeb ta raamatut, vahel korraldab kontserti, vahel organiseerib ratsutamistrenne.

Helen on arenguvõimeline. Keegi meist pole ideaalne, aga Heleniga saab rääkida, saab rääkida ka nendest asjadest, mis ei ole õnnestunud, ja ta oskab sellest õppida. Õppimis- ja arenemisvõime on teatrikire kõrval teine asi, mis eduni viib.

Lõpuks on ta lihtsalt hea inimene. Seda kolleegid tunnetavad ja tunnustavad: lisaks tänavusele “Theodori silmale” on ta saanud kaks kolleegipreemiat.