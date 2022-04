Koolitatud detektorist teeb vahet viikingiaegsel kaaluvihil ja loppis kuulil

Ka eelnevad protseduurid on sarnased. Mõlemal juhul on vaja luba ja hiljem on tarvis esitada aruanne. Detektoristil on vaja käia koolitusel, sooritada eksam ja saada otsinguvahendi kasutuse luba. Enne otsima minekut on tarvis saada ka luba maaomanikult, kelle maadele otsinguretkele suundutakse. Näib esmapilgul keeruline, kuid tegelikult hädatarvilik viis, et otsingute käigus olulisele ajaloolisele esemele sattudes oskaks selle ära tunda ning muistisega korrektselt ümbert käia.