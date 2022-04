Mõni nädal tagasi avanes mul võimalus lugeda siis veel ilmumata raamatut. Nimelt selleaastast Virumaa kooliõpilaste luulekogu, mille väljaandmine käib koolide vahel külakorda (tänavu oli kord taas Haljala kooli käes) ning mille puhul on juba 24. aastat eestvedaja roll Viru Instituudil.

Lisaks sellele, et sellelaadne salapära pakkus mulle palju elevust, tegi erakordselt rõõmsaks tõik, et Lääne- ja Ida-Virumaa kooliõpilaste luuleloominguga paluti mind tutvuma kui Haljala kooli vilistlast ja iga päev kirjutamisega tegelevat inimest. Et valiksin oma lemmiktekstid ning jagaksin neid tunnustusüritusel ka teistega.