Prügiks muutunud küünlaümbriseid kogus enam kui 10 000 noort üle Eesti

Eesti sai 1,6 miljoni küünlaümbrise võrra puhtamaks, kogus, mis kaalub 2,1 tonni. "Ettevõtmises osales ligi 400 kooliklassi ja lasteaiarühma Eesti eri paigust. See oli oodatud sündmus, mis pakkus võimalusi rühmatööks ja noorte tunnustamiseks," ütles Kuusakoski keskkonnakampaania korraldaja Mari-Liis Vaher ja lisas, et tagasiside on olnud positiivne. Mängulise ühistegevuse kaudu kasvas noorte keskkonnateadlikkus.