Professor Urmas Nõmmik räägib inauguratsiooniloengul Piibli tõlgendamisest

Teisipäeval, 12. aprillil kell 16.15 peab Vana Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik Tartu Ülikooli aulas inauguratsiooniloengu "Kui tõlgendada saab mitmeti ehk Kirjast ja pühakirjast". Loengut saab jälgida ka videoportaali UTTV vahendusel.

Professor Urmas Nõmmik läheb loengus juurte juurde ja näitlikustab Heebrea Piibli tõlgendusvõimaluste rohkust ehk avarat hermeneutilist ruumi tekstide endi põhjal. "Kes võtab ette piibliteksti ja selle erinevate käsikirjade algkeeltes lugemise käänulise tee, avastab alles tõeliselt, kui rikas see tekst on ja kui mitu tõde selles peidus on," selgitas Nõmmik.

Esiteks on oluline mõista käsikirjade konsonantteksti avaraid võimalusi, mida demonstreerivad juba kõige vanemad tõlked. Teiseks on Vanas Testamendis kasvanud kokku väga paljude autorite töö, nende sisu ja stiili poolest erinevad käekirjad, ning see tähendab vanemate tekstikihistuste ümbertõlgendamist nooremates lisandustes. Vanem tõlgendusvõimalus ei ole aga kadunud ning tulemus on see, et eri tähendused ristuvad. Kolmandaks saavad tõlgendusvõimalused juurde veel ühe nüansi, kui panna tähele eri stiilide ristumist heebrea tekstis, eriti luules. Kuidas selliseid tekste siis üldse mõista? Kuidas peaks selles olukorras käituma piiblitõlkija? Sellele otsibki Urmas Nõmmik oma loengus vastust.