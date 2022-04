Hädaabinumbriga võeti ühendust Tšehhist

Möödunud nädalal oli Lääne-Virumaal ka juhtum, kus siin elav naisterahvas saatis oma Tšehhis elavale sõbrannale SMS-i, et on endal veenid läbi lõiganud ning lebab vereloigus. Sõbranna võttis kohe ühendust Tšehhi Häirekeskusega ning nende kaudu edastati info meile. Misjärel saime välja saata kiirabi. Kuigi SMS-is kirjutatu tõele ei vastanud, siis inimene meditsiinilist abi vajas. Taoline sündmus on hea näide, kuidas riikide vaheline infovahetus toimib, et abivajajad sõltumata asukohast abi kätte saaksid. Muidugi, et abi võimalikult kiiresti kohale jõuab on kõige õigem ise otse 112 helistada.