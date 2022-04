Riigikogu liikmele tuli tema vastu esitatud hagi arutamine kinniste uste taga üllatusena

"Mina ei tea, mina ei ole seda taotlenud," vastas Poolamets küsimusele, miks istung on kinnine. "Igal juhul olen homme kohal ja siis kuuleme, mis seal salajast on," lisas Poolamets.

Andres Jaadla ütles, et kohtunik kuulutas istungi kinniseks juba eelmine kord avaistungil. Jaadla viitas asjaolule, et kuna istung on kuulutatud kinniseks ja ta on üks protsessi pool, ei ole tal õigust selle kohta kommentaare jagada. Ka seda ei saa ta öelda, kes taotles istungi kinniseks kuulutamist. Jaadla soovitas pöörduda kohtu poole, mida toimetus ka tegi. Kohtult pole veel vastust tulnud.