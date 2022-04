Kadrina vald tähistas sünnipäeva pidude ja külast külla trallitamisega

1999. aastast Kadrina vallavolikogus olnud Risto Murumägi meenutas, et 90. aastate algul oli keeruline ja segane aeg. Külanõukogu ei teinud suurt midagi, andis ainult sõjakomissariaadi kutseid kätte, juhiti mujalt. “Kui tuli vald, siis hakkasid asjad vähehaaval liikuma,” meenutas Murumägi ja lisas, et on oma volikogukarjääri ajal näinud igasuguseid aegu. “Mina ekstreemsusi ei armasta, katsun tasakaalustada,” tunnistas mees.