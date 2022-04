Repliik: õlalepatsutust leivaviilu peale ei määri

Viru-Nigula valla tublist, uskumatult sportlikust perekonnast lugu tehes jäi ajakirjanikku kummitama fakt, et ema ja kuus last said aasta sportlikumaks pereks valimise puhul tunnustuseks 50-eurose kinkekaardi kohaliku klubi korraldatud üritusele, mille võib ise valida.

Inimese kohta teeb see 7,14 eurot, seega väga valida ei anna. Kunda merepäevad näiteks on kümnekas ja see on viimasel ajal levinud hind. Huvitav, kas pere peaks liisku heitma, kellel on parasjagu hea päev pere seltsis.