Mis saab Ao paisjärvest?

Hiljuti laekus Väike-Maarja vallale keskkonnaametilt reostuskoormuse vähendamiseks ettekirjutus, kuna uuringud näitavad, et Ao paisjärves on palju setteid, mis allavoolu jõgede veekvaliteeti rikuvad. Settekoormuse vähendamiseks on vallal laias laastus kaks varianti: paisjärve tühjendamine setetest iga umbes 10–15 aasta tagant või paisu likvideerimine ja ürgse jõesängi taastamine.