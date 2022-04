Nobenäpud punusid perepäeval varjevõrke

Laekvere külje alt kohale sõitnud Lili Morgen Klaasmägi lasi kääridel usinasti käia ning lõikas riideribadele sälke sisse. Ta rääkis, et on kodus isegi vanema voodipesu sobivat värvi värvinud ja ribadeks lõiganud, et Ukrainasse saatmiseks varjevõrke punuda. “Kui hakkad materjali otsima, siis selgub, et ega seda ei olegi nii väga,” sõnas Klaasmägi ja lisas, et tegelikult iga kangas varjevõrgu jaoks ei sobigi. Näiteks trikotaaž venib, võtab vett sisse ja muutub liiga raskeks. Läikivad kangad ei kõlba samuti, sest hakkavad valguse käes mängima.