Villaveres õpetatakse, kuidas hakata linnuvaatlejaks

Veedla tutvustab ka oma linnuraamatuid. Lisaks on kavas põnevad hariduslikud tegevused lastele. Huvilised saavad osaleda lühikeses sissejuhatavas praktikumis "Kuup-paasaia rajamine – kuidas alustada ja mida silmas pidada" ning õpipaiga tutvustustuuril. Kohapeal on avatud ka kodukohvik.

Niiduveere õpipaik on samanimelise talu juurde loodud harivate väliloengute ja kultuuriürituste toimumispaik, kus alates 2019. aastast on tegutsenud Virumaa Rahvaülikooli Selts. Niiduveere peremehe Kaido Veski sõnul ei lasknud vahepealsed koroonaaastad õpipaiga programmi seni täielikult käima saada, küll aga on selleks suveks plaanitud nii mõndagi huvitavat.