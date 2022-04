Elke Rakvere on Baltikumi parima teeninduskvaliteediga Toyota esindus

Rakveres asuv Elke Toyota müügiesindus pälvis parima teeninduskvaliteediga Toyota-müüja tiitli ichiban, mis antakse Toyota edasimüüjale, kelle klienditeeninduse tase on stabiilselt kõrge. Elke on ainuke edasimüüja Baltikumis, keda on selle auhinnaga pärjatud 12 korda.