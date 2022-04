Lääne-Virus vajab haridust 188 Ukraina last ja noort

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on tänaseks Ukraina sõjapõgenikke jõudnud kõikide maakondade lasteaedadesse ja koolidesse. "Selleks et Ukraina sõjakoleduste eest Eestisse jõudvad lapsed ja noored õpiksid võimalikult kiiresti ära eesti keele, on oluline, et lapsed suunataks eelkõige eestikeelsetesse või keelekümblusmetoodikat kasutavatesse haridusasutusse. Eestikeelses keskkonnas omandatakse keelt oluliselt kiiremini," rääkis minister Kersna.

EHIS-e andmetel on 2780-st Ukrainast Eestisse jõudnud lapsest ja noorest alushariduses 589 last, põhihariduses 1980, gümnaasiumis 134 ja kutsehariduses 77 õpilast. Enim Ukrainast pärit lapsi on haridusasutustesse registreeritud Harjumaal (1238) ja Tartumaal (305). Lääne-Virumaal on registreerituid 188.