Politseimuuseumisse jõudis teenekas kriminalistikabuss

Eesti politsei kasutusse jõudsid neli Volkswagen Transporteri kriminalistikabussi 2012. aasta kevadel – igale prefektuurile oma tööloom. Sellest ajast on bussid korralikult tööd rüganud ja Rakverre politseimuuseumisse jõudnud sõiduki hodomeetrile on ette kerinud juba 311 000 kilomeetrit, mis teeb päeva keskmiseks umbes 85 kilomeetrit. Buss oli selle pärast eriline, et oli esimene omataoline spetsiaalselt kriminalistidele välja töötatud töövahend.