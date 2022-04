“Olles ise selles hoones käinud, ta on ilmselgelt alakasutatud ja ma mõistan, et ei ole tegelikult ka kellelgi väga rõõmsaid ideid tulnud, kes või mis sinna veel tulla saaks. Ta on ikkagi ehitatud tervisekeskuseks. Sinna ei pane igasugust tegevust, ettevõtet sisse,” rääkis Helmelaid. “Ma mõtlesin ka, et tegelikult ta kasutamine peaks olema seotud selle tingimusega, et igasugune tegevus selles on seotud terviseteenuse kättesaadavusega,” lausus volikogu liige Aigar Põder. Volikogu esimees Alari Kirt sõnas, et tavaliselt sellised projektid on seotud mingisuguse tähtajaga. “Eks vallavalitsus mõtiskleb sellel teemal,” lisas ta.