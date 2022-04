Lääne-Viru keskerakondlased toetavad Jüri Ratase jätkamist erakonna juhina

Lääne-Virumaa piirkonna esimees Siret Kotka ütles, et Jüri Ratas on end tõestanud võimeka juhina nii peaministri kui ka riigikogu esimehe ametit pidades ning samal ajal kandnud hoolt Keskerakonna käekäigu eest.

"Jüri Ratase peaministriks oleku ajal tegutses valitsus COVID-19 pandeemia tingimustes ühtselt ja efektiivselt," lausus Kotka erakonna pressiteenistuse vahendusel. "Riigikogu esimehena on Jüri Ratas seisnud selle eest, et parlament saaks kriisitingimustes oluliste otsuste vastuvõtmisel oma seisukoha kujundada. Lisaks on ta oluliselt tõstnud Riigikogu esimehe nähtavust rahvusvahelisel tasandil. Keskerakond võitis Jüri Ratase eestvedamisel eelmisel aastal kohalike omavalitsuste valimised ja rahva usaldus tema vastu püsib kõrge - tegemist on populaarseima peaministrikandidaadiga. See annab meile kindlust, et Keskerakond saab Riigikogu valimistele minna kõrgeimate eesmärkidega."