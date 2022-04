Jahimees kavatseb hukkunud viigerhülge rasva värviks keeta

15. aprillist 31. detsembrini vältaval jahihooajal tohivad jahimehed Eestis küttida 55 hallhüljest. See on üks protsent mullu loendatud hallhülge asurkonnast. Hülgejahi eesmärk on ennekõike ennetada ja leevendada hülgekahjusid kaluritele.