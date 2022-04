"Viiruse leviku osas hinnangu saamiseks on võimalik rakendada sentinelseiret ehk valimipõhist testimist, mida varasemalt on kasutatud gripi leviku jälgimiseks. Samamoodi viiakse riigis läbi reoveeseiret ja toimub Tartu ülikooli seireuuring, mis annavad kokkuvõttes ülevaatliku pildi COVID-19 olukorrast riigis," rääkis Härma. Tema sõnul on oluline jätkuvalt testida vanemaealisi ja riskirühma inimesi, et prognoosida tervishoiusüsteemi koormust ja vajadusel luua täiendavaid COVID-19 voodikohti, jälgida viiruse epidemioloogilisi muudatusi vanemaealiste seas ning sekveneerida uusi muret tekitavaid tüvesid.