Sõjapõgenikega tulid kaasa mitmed oskused

Rakvere haigla juht Ain Suurkaev rääkis, et aktiivravis ei saa Ukraina meditsiinitöötajaid kasutada isegi abiõena, kes meil tegelikult alles õeametit omandavad. Et välisriigist tulnu saaks siin meditsiinilist abi osutada, peab ta läbi tegema seaduses sätestatud toimingud. Näiteks andma eksamid, töötama mentori käe all, sooritama eesti keele pädevuseksami. Ja teisel Ukraina meditsiinitöötajal tuleb seetõttu leppida Rakvere haigla köögis abitööliseametiga.