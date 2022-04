Juhtkiri: munadega ja munadeta

Suur reede ja ülestõusmispühad on usklikele väga olulised tähtpäevad. Eestlased on tuntud pigem religioonikauge rahvana, kuid mune otsitakse, värvitakse, koksitakse ja süüakse ikkagi. Kui paljud pühitsejad üldse teavad, mida meid kohe-kohe ees ootavad tähtpäevad sümboliseerivad ja millest need alguse on saanud? Ilmselt mitte väga paljud.