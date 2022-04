Toidulaud mõjutab südamehaiguste riski

Peale oomega-3-rasvhapete on südamele kasulikud EPA- ja DHA-rasvhapped, mis kaitsevad südant, veresooni ja aju. Neid leidub palju munades.

Südamehaigused on üks peamisi surma põhjustajaid kogu maailmas. Südamehaiguste teket soodustavaid riskitegureid on mitu: pärilikkus, vanus, etniline kuuluvus, suitsetamine, aga ka vererõhu, veresuhkru ja -kolesterooli kõrge tase. Südamehaigusi ei saa täielikult välja ravida ega tagasi pöörata. Need nõuavad eluaegset ravi ja hoolikat jälgimist. Paljusid südamehaiguste sümptomeid saab aga leevendada elustiili muutmisega.