Baltoscandal kuulutas välja esinejad

Festivali programmi kuuluvad Igor Cardellini, Tomas Gonzaleze (Šveits) "Kuldne aeg", LP Demersi, Bill Vorni (Kanada) "Inferno", Stefan Kaegi/Rimini Protokolli (Saksamaa) "Uncanny Valley", Jaha Koo/CAMPO (Lõuna-Korea, Belgia) "The History of Korean Western Theatre", Kim Noble'i/CAMPO (Suurbritannia, Belgia) "Lullaby For Scavengers", Alessandro Sciarroni (Itaalia) "Save the Last Dance for Me", Franck Vigroux' (Prantsusmaa) "Flesh", Franck Vigroux', Kurt d'Haeseleeri (Prantsusmaa, Belgia) "The Island" (live A/V), Milo Rau (Šveits) "The New Gospel" (film) ja Gisèle Vienne'i (Prantsusmaa) "JERK" (film).