Tapa valda kavandatakse kahte kergliiklusteed

Uudeküla–Porkuni kergliiklustee asendiplaan. Punane joon on kergliiklustee, sinine joon markeerib kergliiklustee valgustatud ala.

Kavas on rajada 1,39 kilomeetri pikkune Jäneda – Jäneda jaama ja 4,11 kilomeetri pikkune Uudeküla–Porkuni kergliiklustee. Maksumus selgub nelja kuu pärast, kui valmivad kergliiklusteede ehitusprojektid. Tõenäoline on siiski, et enne 2025. aastat teed valmis ei saa.