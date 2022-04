Ukraina vajab humanitaarabi, Eestis kogutu jääb kohati toppama

"Me näeme kohal käies ise, mida oleks vaja," ütles Laidinen. Samuti on Ukrainas isegi väikestes külades loodud initsiatiivrühmad, mille liikmed teavad juba täpselt, kes mida konkreetselt vajab. "Ei ole nii, et sõidame kohale ja lükkame abisaadetised kuskile maha," sõnas Laidinen.

Paraku aga on kujunenud nõnda, et abisaadetised on jäänud toppama. "Me oleme natuke kaubanäljas," tunnistas Laidinen. Tema sõnul ei ole ladudesse toppama jäänud mitte ainult Eestist pärit humanitaarabi, vaid ka teistest riikidest pärit saadetised. Ta selgitas, et Punane Rist tahab ise oma asjad Ukrainasse toimetada, suurematel organisatsioonidel aga on kehtivate seaduste tõttu Ukrainasse abi toimetamine raskendatud.