Oleg Gross lasi heita pilgu valmivasse sündmuskeskusesse

Väga oluliseks nimetab Gross oma kollektsiooni juures, et kõik need sõidukid on nõukogude ajast. Peale Eesti taasiseseisvumist Venemaal tehtud autosid ta ei korja, selge piir on 1991. aasta algus.

Mõte tekkis tal juba nooruspõlves, tollal jäi see kättesaamatuks, aga oli kogu aeg silme ees. Lapsepõlvenostalgia. Nõukogude rahvaautod ja mootorrattad. Žigulid, Zaporožetsid, Volgad ja nii edasi. Kui Grossi noorusajal olid autoostujärjekorrad, siis nüüd seisavad kõik need autod ilusas järjekorras tema sündmuskeskuses. Kõik on sõidukorras, üle saja sõiduvahendiga kogus on koguja sõnul neli-viis taastatud masinat, ülejäänud kõik originaalseisus.

Sellise kogu üks mõte on muidugi need ajalooks saanud autod ajahamba käest päästa. "Kui vanemad surevad, siis nende lapsed ei oska neid masinaid enam väärtustada. Kas lõhuvad esimese hooga ära või müüvad kellegi kätesse, kes neid hoiavad," sõnas Gross. "Siin see kogu kindlasti on päästetud. Konditsioneer ja õhuniiskused on õiged, temperatuurid on õiged. Ilusti saavad säilida."

Kolme tuhande ruutmeetrise kogupinnaga sündmuskeskusest on puudu veel osa mööblit, sealhulgas piljardilaud. Ometi peeti seal neljapäeval juba Eesti Autospordi Liidu üldkoosolek.