Kolumn: Saksa koloonia

Kuigi tegemist oli aktusega, algas üritus hääletusega. Organisatsioon oli ju kokku tulnud ja oli aeg vaadata üle põhikirja muudatused. Mulle meenus selle peale kunagine vestlus sakslannast sõbraga, kellele mainisin, et pidin ühe MTÜ koosoleku protokollija olema, märkima kohalolijaid ja hääletustulemusi. Sõber palus selle peale vabandust, et tema rahvas säärase korralduse eestlastele pärandas. Protokoll on seal püha – kui nüüd mainisin, et kena pidulik üritus algas võõristava hääletusega, ütles sõber, et otse loomulikult. Ta isegi imestas, et pauside pidamise üle ei hääletatud, kuid ajakavas olid need juba olemas. Ehk toimus hääletus vetsu- ja kohvipauside üle mõnes väiksemas ringis?