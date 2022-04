Poliitiline kiredraama. Nõnda määratleb Rakvere teater kodulehel Duncan Mac­millani loodud adaptsiooni Henrik Ibseni näidendist “Rosmersholm” ja Peeter Raudsepa lavastust. Kavalehelt seda rõhuasetust ei leia. Henrik Ibsen on aastal 1886 kirjutatud teost nimetanud näidendiks neljas vaatuses ning see on oluliselt mahukam kui töötlus. Töötluse kui valikupõhise tõlgenduse lavastamine astub interpretatsioonis veel sammukese edasi ka siis, kui vormilt on jäädud ajaloolistesse raamidesse.