Perenaine Triin Erm tunnistas, et nende pere munakanad saavad tihtipeale kiita. Nad on siidiste kohevate sulgedega ning tatsavad julgelt mööda hoovi, siblivad ussikesi ja võtavad mullas, liivas või tuhas lõõgastavaid vanne. Nii nagu vanasti.

Kuigi linde on tegelikult palju – neli kukke, sadakond munakana, umbes sama palju vutte ning ligi 40 broileritibu –, jõuab pererahvas oma sulelisi poputada. Kuidas muidu kana teaks, et lokuti alt silitamine on nii hea, et lausa tukk tuleb peale.