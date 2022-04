Pühast vaimust laetud Tarmo Linnas: “Kel kõrvad on, see kuulgu”

Tarmo Linnas on Viru-Jaakobi koguduse pastor, Tartu teoloogia akadeemia heebrea keele ja vana testamendi eksegeesi õppejõud. Samuti mängib ta basskitarri, on jaganud lava Onu Bellaga – kahe klassivenna loodud punkbändis Onu Bella ja Öörahu – ning tuuritanud Euroopas Tõnu Trubetsky bändiga The Flowers of Universe.