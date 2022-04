Haljala kooli ukrainlannast õpetaja aitab lastel tavapärase elu juurde naasta

Anna Gorlo on 25-aastane Venemaa juurtega ukrainlane, kes töötas oma kodulinnas, Krõvõi Rigis, e-kaubanduses IT erialal ja eraõpetajana. Lisaks ukraina ja vene keelele oskab ta küllalt heal tasemel inglise keelt. Haljala koolis on tema tööks lastega suhtlemine, tõlkimine ja nende õppeprogrammide koordineerimine. "Osad Ukraina koolid töötavad edasi ja ma aitan nende koolide õpetajatega suhelda, et lapsed saaksid normaalse õppimise juurde võimalikult kiiresti naasta," sõnas Gorlo.