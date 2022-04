Kauneid vaateid jagub Sitsiilias nii palju, et turistile kuluks neist kõigist osasaamiseks ära lisapaar silmi. Täiesti hirmutavalt mõjub mõte, et viimaks võib selle iluga ära harjuda. See vaade avaneb linnast nimega Termini Imerese.

Foto: Eva Samolberg-Palmi