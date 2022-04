Küttepuude hind on aastaga kerkinud kaks korda

"Me räägime lepapuu küttepuu ruumimeetrist, siis see on selline 70, 75 ja võib ka kohati lausa juba 85 (eurot - toimetus) olla, nagu põhjarannikul on kuulda olnud," sõnas Kroonipuu müügijuht Kristjan Paapsi uudisteportaalile. "Aasta tagasi oli julgelt poole vähem," lisas ta.