Õpinguid alustas ta ehitus- ja mehaanikatehnikumis, pärast lõpetamist suundus tööle ehituse töödejuhatajaks. Seejärel asus Siiri Püss Eesti põllumajandusakadeemiasse õppima geodeesiat, kusjuures sai ka teadmised maakorraldusest. "Nüüd on läinud elu niimoodi, et mind on kutsutud kogu aeg ühest asutusest teise. Olen kusagil olnud, siis on tehtud pakkumine, mis on olnud sobiv," kõneles vastne Kadrina valla maakorraldusspetsialist.