Juhtkiri: nooremad õpetagu vanemaid

Õnnestuste puhul kehtib ikka vana mõttemall, et minuga ei juhtu. Et kahe viimase maakonda tabanud inimkaotuse puhul olid ohvrid eakad inimesed, saab mõtet laiendada – ei juhtu minuga ega mu lähedastega. Paraku see nii ei ole. Ja eakate inimeste puhul tuleb nooremal põlvkonnal näidata üles rohkem hoolivust. Kaks korda aastas eaka lähedase külastamisest ei piisa. Kui tal on ka kõik eluks vajalik olemas ja ta saab ise hakkama, siis lähedased võiksid vaadata üle ka tema elukeskkonna ohutuse, kaasa arvatud tuleohutuse. Vanemad ja haigemad inimesed, kellel on võibolla juba liikumisega raskusi, ei hüppa aknast alla, et end tulekahju eest päästa.