Autojuht, lase konnad ohutult üle tee!

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub autojuhte võimalusel konnade rändeteekonnaga ristuvates teelõikudes kiirust vähendama ning rändega ristuvaid maanteid päikeseloojangust keskööni vältima. Porkunis näiteks on kohalik teejupp konnade rände ajaks suletud, riigimaantee servadesse on paigaldatud aga tõkked ja liiklusmärgid. Konnasid aitavad üle tee vabatahtlikud abilised.

"Autorataste all võib tihedama liiklusega paigas hukkuda mõne tunniga mitusada sigimisvalmis kahepaikset. Selline ulatuslik hukkumine enne järglaste saamist on probleem, millele oleme nüüd 11 aastat tähelepanu juhtinud," ütles kampaania "Konnad teel(t)" juht Henry Timusk.

Kahepaiksed rändavad enda kudemispaikadesse pulmi pidama igal kevadel, kui õhtused ja öised temperatuurid on selleks sobivalt soojad. Konnad liiguvad alates päikeseloojangust 2–4 tunni jooksul, rände tippaeg on kella 22 ja 23 vahel.

Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all. Punase raamatu uute hinnangute järgi on kahepaiksed üks kõige kesisemas seisus olevaid loomarühmi.