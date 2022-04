"Ülesõidu tänav on planeeritud rekonstrueerida kogu ulatuses ehk 400 meetrit, kaasa arvatud Ülesõidu tänava ja Õuna tänava ristmik ning Õuna tänav kuni ristumiseni Laia tänavaga," selgitas Tapa abivallavanem Andrus Freienthal.

"Ülesõidu tänav on Tapa linna jaoks ülioluline transporditee, sest see on ainus tänav, mis ühendab linna sees Tapa lõuna- ja põhjapoolsemat osa ning seda kasutatakse kogu linna poolt: kaubandusasutuste, apteekide ja perearstikeskuste külastamiseks, ettevõtete töö korraldamiseks ja töötajate tööle- ja kojusõiduks, laste viimiseks lasteaedadesse ja õpilaste viimiseks koolidesse, vabaajakeskuste külastamiseks ja nii edasi," lisas Freienthal.