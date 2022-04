Bridžis muutusteta: esikolmikus ikka Later, Eisma ja Kelp

Asjatundjad väidavad, et patton on bridži selline mänguliik, kus juhusel igasugune roll puudub. Edu tagamiseks peab mängima korraga nii tasakaalukalt kui ka kaalutletud riski appi võttes ja kolm esikolmikusse jõudnud võistkonda seda ka veenvalt tõestasid. Matšitulemusele avaldab selles mänguliigis suurt mõju juba üksainus võtmata tihi, rääkimata eksimustest pakkumiste tegemisel.