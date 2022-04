Rannaäärsed toidukohad on lähenevaks suveks valmis

Altjal puhuvad lisaks meretuultele uued tuuled kõrtsi juhtimises. Organisatsiooniliselt kuulub Altja kõrts Palmse mõisa alla, kusjuures mõlemat juhib Merili Vipper, kel on suur kogemus elamusmatkade korraldamisel. Vipper soovib kasutada senisest enam Altja loodusradade ja eheda rannaküla õhustiku potentsiaali, pannes kõrtsi nendega ühes taktis astuma nii välisturistide kui ka kohaliku kogukonna hüvanguks. Kõrtsi avamisürituse osa on elamusmatk läbi looduse ja rannaküla.

“Mina usun sellesse, et Altja plussiks ongi kõrts ning küla ja ranna ajalugu,” ütles Vipper. Oluliseks peab ta kõrtsi regulaarset lahtiolekut, viimastel aastatel on see avatud olnud pigem kaootiliselt. “Justkui on ja siis ei ole ka,” lausus ta. Sündmuste plaanis nimetab Vip­per ennast praegu vaatlejaks. “Kui publikuhuvi jätkub, siis oleme valmis rohkem panustama ja korraldama ka suuremaid asju,” lisas ta.