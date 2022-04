Sõmeru uus katlamaja vähendas oluliselt küttearveid

Katlamaja rajas aktsiaselts Adven Eesti. Äriühingu turundus- ja kommunikatsioonijuht Kat­riin Vasar selgitas, et ettevõtte eesmärk on kasutada maksimaalselt soodsamat kütust. Ikka selleks, et pakkuda tarbijatele paremat soojuse hinda. Sõmeru piirkonnas saab Vasara sõnul arvestada kütteperioodi prognoositavaks keskmiseks maagaasi tarbimiseks päevas 2,2 MWh ning tänu hakkpuidule säästetakse keskmiselt 12,3 MWh. Eeldades, et maagaasi hind on umbes sada eurot megavatttunni eest, tuleb päeva keskmiseks säästuks 1230 eurot.