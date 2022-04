Põhja-Eesti maitsete aastale tõmmatakse joon alla

Põhja-Eesti toidupiirkonna tunnuslause on "Paepealsed maitsed", kuna piirkond asub paepealsel rannamaal, kus paas on näha ja käega katsuda. Põhja-Eestis olulised toiduained on aegade vältel olnud kartul, oder, kala ja viin. Lisaks on kujundanud Põhja-Eesti toidukultuuri kaunite mõisate olemasolu; suurima panuse maitsete aasta elluviimisesse andsid oma tegevustega Sagadi, Palmse ja Anija mõis.